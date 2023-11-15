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Беннасер – о травме: «Всё складывается хорошо, я уже не чувствую боли»

15 Ноября 2023 • 00:38 Комментировать
Милан
...
Фиорентина
25.11 22:45

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер высказался о своём текущем состоянии.

Алжирский футболист ни разу не появился на поле в текущем сезоне из-за тяжёлой травмы колена, полученной весной. Возвращение хавбека на поле запланировано на зиму.

«Конечно, это непросто, и особенно тяжело было получить травму в такой важный момент. Всё встаёт на свои места, когда ты видишь позитив изо дня в день, работаешь по своей программе и видишь прогресс.

Как я уже говорил, я стараюсь видеть позитив во всём – в этот период я смог больше времени проводить с семьёй и наедине с собой. Я не рад травме, но у меня всё в порядке. Сейчас я чувствую себя хорошо – боль в колене уже не ощущается», – цитирует MilanReports Беннасера.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Исмаэль Беннасер

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