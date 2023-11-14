Педро высказался о положении дел в «Барселоне»

Вингер «Лацио» Педро Родригес поделился мыслями о нынешнем уровне «Барселоны».

Испанский ветеран начинал карьеру в каталонском клубе, где выступал вплоть до перехода в «Челси» в 2015 году.

«Думаю, дела у клуба складываются хорошо, учитывая трудную экономическую ситуацию. В команде есть очень талантливые молодые игроки с огромным потенциалом – например, Гави, Ламин Ямаль, Педри, Алехандро Бальде, Рональд Араухо. В ближайшие годы им предстоит сформировать костяк «Барселоны», – приводит Mundo Deportivo слова 36-летнего игрока.

Педро также признался, что был бы рад вернуться в «Барселону» перед завершением игровой карьеры, о чём сообщалось ранее.