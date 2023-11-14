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Чемпионат Италии. Серия А

В «Милане» не думают об увольнении Пиоли

14 Ноября 2023 • 23:32 Комментировать
Милан
...
Фиорентина
25.11 22:45

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли вряд ли будет уволен в обозримом будущем.

«Россонери» переживают череду неудач – всего одна победа при трёх поражениях и двух ничьих в последних шести играх. Тем не менее, как сообщается в обновлённом отчёте Calciomercato, в настоящий момент Пиоли не грозит отставка. При этом в клубе намерены углубиться в суть проблем команды с травмами – вероятно, будет уволен кто-то из сотрудников, отвечающих за физическую форму игроков.

«Милан» занимает третью строчку в Серии А после 12-ти туров, отставая от лидирующего «Интера» на восемь очков. 25 ноября коллектив Стефано Пиоли примет в родных стенах «Фиорентину».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли

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