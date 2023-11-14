Педро Родригес: «Барселона» – мой дом, я очень хотел бы вернуться»

Футболист «Лацио» Педро Родригес признался, что мечтает вновь поиграть за «Барселону».

36-летний вингер может стать свободным агентом уже по окончании сезона – его контракт с «Лацио» рассчитан до июня. По словам испанца, возвращение в «Барселону» было бы идеальным сценарием перед завершением карьеры.

«Если меня пригласит Хави, я приду, прежде чем он пожалеет об этом и передумает, – в шутку высказывается Педро. – Это вовсе не значит, что я не сосредоточен на клубе, в котором выступаю сейчас, но «Барселона» – мой дом. Я понимаю, что мне будет очень трудно вернуться туда в силу многих факторов, включая мой возраст, но я бы очень этого хотел. Это было бы замечательно, но сейчас я не задумываюсь об этом всерьёз, так как вероятность слишком мала», – цитирует Mundo Deportivo Педро.