Руди Гарсия установил антирекорд «Наполи» в эпоху де Лаурентиса

Руди Гарсии не удалось проявить себя в должности главного тренера «Наполи».

Французский специалист возглавил действующих чемпионов Италии перед началом сезона, а уже 14 ноября клуб официально объявил о его отставке и назначении Вальтера Маццарри. Согласно данным Opta, Гарсия установил антирекорд «Наполи» в эпоху правления де Лаурентиса (с 2004 года): его уволили после всего 16 проведённых матчей у руля команды – раньше, чем кого-либо за обозначенный период.

Под руководством Руди Гарсии «Наполи» одержал восемь побед, четырежды сыграл вничью и четыре раза проиграл. Команда занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Серии А после 12-ти туров.