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Чемпионат Италии. Серия А

Руди Гарсия установил антирекорд «Наполи» в эпоху де Лаурентиса

14 Ноября 2023 • 23:08 Комментировать
Аталанта
...
Наполи
25.11 20:00

Руди Гарсии не удалось проявить себя в должности главного тренера «Наполи».

Французский специалист возглавил действующих чемпионов Италии перед началом сезона, а уже 14 ноября клуб официально объявил о его отставке и назначении Вальтера Маццарри. Согласно данным Opta, Гарсия установил антирекорд «Наполи» в эпоху правления де Лаурентиса (с 2004 года): его уволили после всего 16 проведённых матчей у руля команды – раньше, чем кого-либо за обозначенный период. 

Под руководством Руди Гарсии «Наполи» одержал восемь побед, четырежды сыграл вничью и четыре раза проиграл. Команда занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Серии А после 12-ти туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Аурелио Де Лаурентис Наполи Руди Гарсия ещё теги

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