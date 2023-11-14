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Чемпионат Италии. Серия А

В «Ювентусе» объяснили решение продлить контракт дисквалифицированного Фаджоли

14 Ноября 2023 • 22:52 Комментировать
Ювентус
...
Интер Милан
26.11 22:45

Полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли недавно подписал с клубом новый контакт.

О договорённости между сторонами было объявлено официально во вторник. Напомним, что 22-летний футболист ранее был отстранён до мая из-за нелегальных ставок.

«Мы будем поддерживать Фаджоли. Наша задача – предоставить ему всю необходимую помощь в течение следующих месяцев. Это одна из причин продления контракта, но далеко не единственная. Николо – очень важный игрок для нашей команды, всем известны его технические навыки и тактический интеллект. Он знает, что должен усердно работать, ведь мы рассчитываем на него и ждём его возвращения», – приводит Football Italia слова спортивного директора «Ювентуса» Кристиано Джунтоли.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Кристиано Джунтоли Николо Фаджоли ещё теги

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