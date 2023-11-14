В «Ювентусе» объяснили решение продлить контракт дисквалифицированного Фаджоли

Полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли недавно подписал с клубом новый контакт.

О договорённости между сторонами было объявлено официально во вторник. Напомним, что 22-летний футболист ранее был отстранён до мая из-за нелегальных ставок.

«Мы будем поддерживать Фаджоли. Наша задача – предоставить ему всю необходимую помощь в течение следующих месяцев. Это одна из причин продления контракта, но далеко не единственная. Николо – очень важный игрок для нашей команды, всем известны его технические навыки и тактический интеллект. Он знает, что должен усердно работать, ведь мы рассчитываем на него и ждём его возвращения», – приводит Football Italia слова спортивного директора «Ювентуса» Кристиано Джунтоли.