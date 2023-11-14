Дзанетти: «Глядя на Лаутаро, я вспоминаю себя времён начала карьеры в «Интере»

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти признался, что видит в Лаутаро Мартинесе себя из прошлого.

Аргентинский давно стал ключевым игроком для «нерадзурри», а текущего сезоне удостоился чести носить капитанскую повязку.

«Не буду скрывать, глядя на Лаутаро, я вижу себя времён начала моей карьеры в «Интере». Я вспоминаю, что я тогда чувствовал. У каждого из нас свой характер, свой путь. Мой опыт игры в «Интере» был фантастическим, и я надеюсь, что у Лаутаро будет так же», – цитирует Football Italia легендарного экс-игрока миланского гранда.

Лаутаро Мартинес выступает за «Интер» с 2018 года. В его активе 116 забитых мячей в 254 матчах.