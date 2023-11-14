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Чемпионат Италии. Серия А

Тудор возглавит «Наполи» по окончании сезона слухи

14 Ноября 2023 • 21:48 Комментировать
Аталанта
...
Наполи
25.11 20:00

Рулевой Игор Тудор всё-таки получит должность в «Наполи».

Хорватский специалист считался главным кандидатом на место Руди Гарсии, однако назначение так и не состоялось, и в итоге клуб заключил договор с Вальтером Маццарри. Если верить сведениям L'Equipe, это лишь временное решение: уже по окончании сезона «Наполи» возглавит Тудор, который должен подписать двухлетний контракт.

«Наполи» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Серии А после 12-ти туров, имея в своём активе 21 набранное очко.

Прежним местом работы Игора Тудора был французский «Марсель». Ранее специалист возглавлял «Верону» и «Удинезе».

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Вальтер Маццарри Игор Тудор ещё теги

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