Французский форвард «Милана» Оливье Жиру не сможет помочь «россонери» в двух ближайших матчах итальянской Серии А. Как сообщает официальный сайт итальянского первенства, Жиру дисквалифицирован за оскорбление судьи.

Инцидент случился в концовке недавнего матча «Милана» и «Лечче». Команды встречались в рамках 12 тура, поединок завершился ничьей. Жиру уже в добавленное ко второму тайму время получил вторую жёлтую карточку за претензии к арбитру и покинул поле.

В итоге Жиру пропустит игры своего клуба против «Фиорентины» и «Фрозиноне». Они состоятся 25 ноября и 2 декабря соответственно.

«Милан» после 12 туров Серии А идёт на третьем месте с 23 баллами, отставание от «Интера» на первом месте – восемь очков.