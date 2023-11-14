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Чемпионат Италии. Серия А

Отстранённый Фаджоли продлил контракт с «Ювентусом» официально

14 Ноября 2023 • 19:54 Комментировать

Туринский «Ювентус» и отстранённый за ставки центральный полузащитник Николо Фаджоли официально продлили свои трудовые отношения. Об этом сообщает пресс-служба «бьянконери».

Новое трудовое соглашение итальянца с клубом рассчитано до лета 2028 года. Его прошлый контракт с многократным чемпионом Италии истекал летом 2026 года.

Фаджоли всего 22 года и его карьера развивалась стремительными темпами, однако недавно он и ещё ряд футболистов попали в неприятную историю. За совершение нелегальных ставок в итоге футболист был отстранён в октябре на девять месяцев.

В текущем сезоне Николо успел сыграть за «Юве» в шести матчах Серии А и сделать ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Николо Фаджоли
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