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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» уволил Руди Гарсию — новым главным тренером назначен Маццарри официально

14 Ноября 2023 • 18:31 Комментировать

«Наполи» уволил главного тренера Руди Гарсию, об этом сообщает пресс-служба итальянской команды.

Новым рулевым прошлогоднего победителя Серии А назначен Вальтер Маццарри, который работал в клубе с 2009 по 2013 год.

Последним клубом 62-летнего специалиста был «Кальяри», с которым он прекратил сотрудничество в начале мая прошлого года. Также он возглавлял миланский «Интер», «Уотфорд», «Торино» и «Саутгемптон».

«Наполи» после 12 проведённых туров чемпионата Италии занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 21 очко и уступая лидирующему «Интеру» десять баллов. 

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Наполи Вальтер Маццарри Руди Гарсия ещё теги
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