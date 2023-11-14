«Наполи» уволил главного тренера Руди Гарсию, об этом сообщает пресс-служба итальянской команды.

Новым рулевым прошлогоднего победителя Серии А назначен Вальтер Маццарри, который работал в клубе с 2009 по 2013 год.

Последним клубом 62-летнего специалиста был «Кальяри», с которым он прекратил сотрудничество в начале мая прошлого года. Также он возглавлял миланский «Интер», «Уотфорд», «Торино» и «Саутгемптон».

«Наполи» после 12 проведённых туров чемпионата Италии занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 21 очко и уступая лидирующему «Интеру» десять баллов.