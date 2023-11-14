Агент рассказал, какие клубы были ближе всех к Хвиче, помимо «Наполи»

Агент Хвичи Кварацхелии Нукри Ревишвили рассказал, какие ещё клубы, помимо «Наполи», были очень близки к подписанию вингера. Оба они, как и нынешний клуб грузина, представляют итальянскую Серию А.

«Это «Ювентус» и «Рома». Ещё интересовались им команды из Англии и Испании. Но такой заинтересованности, как у «Наполи», не было ни от кого», - вспоминает Ревишвили для Sport24.

Напомним, что летом 2022 года Кварацхелия перебрался в «Наполи» и за первый сезон умудрился оформить 14 голов и 14 ассистов в рамках Серии А и Лиги чемпионов УЕФА.

Агент: «Хвича хочет играть в «Реале» или «Барселоне»