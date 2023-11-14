Катальди ответил Моуринью, назвавшего Педро «пловцом»

Полузащитник «Лацио» Данило Катальди отреагировал на слова главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью, ранее заявившего, что вингер «орлов» Педро мог бы стать отличным пловцом.

Напомним, случилось это после матча 12-го тура Серии А между «Лацио» и «Ромой», который завершился с ничейным счётом 0:0.

«Моуринью всегда говорит о титулах. Что ж, возможно, Педро выиграл трофеев побольше, чем он», — цитирует Катальди AS.

В текущем сезоне 36-летний Педро провёл за «Лацио» 14 матчей, в которых забил два гола. После 12 туров текущего розыгрыша чемпионата Италии римская команда занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. Отметим, что Педро и Моуринью успели поработать вместе в лондонском «Челси».