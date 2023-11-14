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Чемпионат Италии. Серия А

Катальди ответил Моуринью, назвавшего Педро «пловцом»

14 Ноября 2023 • 16:09 Комментировать
Салернитана
...
Лацио
25.11 17:00

Полузащитник «Лацио» Данило Катальди отреагировал на слова главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью, ранее заявившего, что вингер «орлов» Педро мог бы стать отличным пловцом.

Напомним, случилось это после матча 12-го тура Серии А между «Лацио» и «Ромой», который завершился с ничейным счётом 0:0.

«Моуринью всегда говорит о титулах. Что ж, возможно, Педро выиграл трофеев побольше, чем он», — цитирует Катальди AS.

В текущем сезоне 36-летний Педро провёл за «Лацио» 14 матчей, в которых забил два гола. После 12 туров текущего розыгрыша чемпионата Италии римская команда занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. Отметим, что Педро и Моуринью успели поработать вместе в лондонском «Челси». 

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лацио Жозе Моуринью Педро Родригес Данило Катальди ещё теги

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