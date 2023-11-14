​Контракт Маццарри с «Наполи» будет краткосрочным

Всё идёт к тому, что новым главным тренером «Наполи» станет Вальтер Маццарри. Этот специалист уже работал с командой в 2009-2013 годах, и теперь Неаполь готовится к его второму пришествию.

Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, контракт Маццарри будет краткосрочным – до конца сезона 2023/2024. Ожидается, что 62-летний специалист поставит подписи под соглашением в ближайшие часы.

«Наполи» сейчас располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. Ближайший матч команда проведёт 25 ноября – против «Аталанты» на выезде.