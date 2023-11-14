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Чемпионат Италии. Серия А

​Контракт Маццарри с «Наполи» будет краткосрочным

14 Ноября 2023 • 15:10 Комментировать
Аталанта
...
Наполи
25.11 20:00

Всё идёт к тому, что новым главным тренером «Наполи» станет Вальтер Маццарри. Этот специалист уже работал с командой в 2009-2013 годах, и теперь Неаполь готовится к его второму пришествию.

Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, контракт Маццарри будет краткосрочным – до конца сезона 2023/2024. Ожидается, что 62-летний специалист поставит подписи под соглашением в ближайшие часы. 

«Наполи» сейчас располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. Ближайший матч команда проведёт 25 ноября – против «Аталанты» на выезде.  

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Вальтер Маццарри

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