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Чемпионат Италии. Серия А

​«Наполи» договорился с новым тренером

14 Ноября 2023 • 14:42 Комментировать

В ближайшее время Вальтер Маццарри заменит Руди Гарсию на должности главного тренера «Наполи». Как сообщает в социальных сетях журналист Маттео Моретто, итальянский клуб уже договорился с 62-летним специалистом. В ближайшие часы всё будет окончательно оформлено.

Вальтер Маццарри находится без работы уже полтора года – в мае 2022-го он покинул «Кальяри». По ходу своей карьеры Маццарри возглавлял многие команды, в частности «Наполи». Рулевым «адзурри» этот специалист был в 2009-2013 годах.

«Наполи» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А. В последнем матче команда Руди Гарсии проиграла дома «Эмполи» со счётом 0:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Вальтер Маццарри Руди Гарсия ещё теги
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