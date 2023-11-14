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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» продвигается в переговорах с Мадзарри, Тудор вряд ли возглавит команду

14 Ноября 2023 • 13:55 Комментировать
Аталанта
...
Наполи
25.11 20:00

Итальянский «Наполи» продвигается в переговорах с Вальтером Маццарри по поводу назначения на пост главного тренера команды. По информации от журналиста Фабрицио Романо, стороны стремительно движутся к соглашению.

Напомним, ранее «Наполи» также рассматривал кандидатуру Игора Тудора, но переговоры с хорватом в данный момент заморожены. Тудор отказался от контракта на 8 месяцев и потребовал соглашение на два года, что не устроило президента Аурелио де Лаурентиса.

Маццарри ранее возглавлял «Наполи» с 2009 по 2013 год и выиграл с клубом Кубок Италии. Нынешний тренер «партенопеи» Руди Гарсия вскоре должен быть уволен.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Вальтер Маццарри Игор Тудор ещё теги

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