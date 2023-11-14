«Наполи» продвигается в переговорах с Мадзарри, Тудор вряд ли возглавит команду

Итальянский «Наполи» продвигается в переговорах с Вальтером Маццарри по поводу назначения на пост главного тренера команды. По информации от журналиста Фабрицио Романо, стороны стремительно движутся к соглашению.

Напомним, ранее «Наполи» также рассматривал кандидатуру Игора Тудора, но переговоры с хорватом в данный момент заморожены. Тудор отказался от контракта на 8 месяцев и потребовал соглашение на два года, что не устроило президента Аурелио де Лаурентиса.

Маццарри ранее возглавлял «Наполи» с 2009 по 2013 год и выиграл с клубом Кубок Италии. Нынешний тренер «партенопеи» Руди Гарсия вскоре должен быть уволен.