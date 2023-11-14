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Чемпионат Италии. Серия А

Агент: «Хвича хочет играть в «Реале» или «Барселоне»

14 Ноября 2023 • 13:13 Комментировать

Футбольный агент Нукри Ревишвили, представляющий интересы полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, рассказал, за какие клубы мечтает поиграть грузинский футболист.

«У Хвичи сумасшедшее трудолюбие. Он уже перешёл в «Наполи», но хочет играть в команде ещё лучше. Где-нибудь в «Реале», «Барселоне». У него всегда есть мотивация расти», - приводит слова агента Sport24.

В сезоне-2023/2024 Кварацхелия сыграл 11 поединков за неаполитанский коллектив в чемпионате Италии, в которых записал на свой счет три забитых мяча и три результативные передачи. Его трансферная стоимость оценивается в 85 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Наполи Хвича Кварацхелия ещё теги
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