Тудор ждёт решение от «Наполи», хорват хочет двухлетний контракт

Бывший тренер «Марселя» Игор Тудор в данный момент находится в Риме и ожидает решение от президента «Наполи» Аурелио де Лаурентиса. По информации от журналиста Фабрицио Романо, хорватский специалист готов возглавить «партенопеи», но на своих условиях.

Ранее де Лаурентис предложил Тудору контракт на один год, но хорват сделал встречное предложение о двухлетнем контракте. Сообщается, что президент «Наполи» взял время на раздумья, так как хочет пригласить правильного тренера вместо Руди Гарсии, который до сих пор не был официально уволен.

Напомним, «Наполи» сейчас занимает четвёртую строчку в итальянской Серии А.