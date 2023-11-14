Де Лаурентис вернулся к кандидатуре Маццарри в качестве нового тренера «Наполи»

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис продолжает раздумывать о смене тренера. По информации от журналиста Николо Скиры, руководитель «партенопеи» вернулся к кандидатуре бывшего наставника клуба в лице Вальтера Маццарри.

62-летний специалист с 2022 года остаётся без работы после того, как покинул «Кальяри». Напомним, «Наполи» Маццарри возглавлял с 2009 по 2013 год. В этот период итальянский специалист впервые за долгое время вывел команду в Лигу чемпионов, а также выиграл Кубок Италии.

Напомним, руководство «Наполи» хочет уволить Руди Гарсию за неудовлетворительные результаты. Команда сейчас идёт на 4-й строчке в Серии А и отстаёт от лидера на 10 очков.