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Чемпионат Италии. Серия А

Де Лаурентис вернулся к кандидатуре Маццарри в качестве нового тренера «Наполи»

14 Ноября 2023 • 11:21 Комментировать
Аталанта
...
Наполи
25.11 20:00

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис продолжает раздумывать о смене тренера. По информации от журналиста Николо Скиры, руководитель «партенопеи» вернулся к кандидатуре бывшего наставника клуба в лице Вальтера Маццарри.

62-летний специалист с 2022 года остаётся без работы после того, как покинул «Кальяри». Напомним, «Наполи» Маццарри возглавлял с 2009 по 2013 год. В этот период итальянский специалист впервые за долгое время вывел команду в Лигу чемпионов, а также выиграл Кубок Италии.

Напомним, руководство «Наполи» хочет уволить Руди Гарсию за неудовлетворительные результаты. Команда сейчас идёт на 4-й строчке в Серии А и отстаёт от лидера на 10 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Аурелио Де Лаурентис Наполи Вальтер Маццарри Руди Гарсия ещё теги

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