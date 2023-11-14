Агент: «Хвичу раскрыл Сёмин, а не Слуцкий»

Футбольный агент Нукри Ревишвили, который является представителем полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, считает, что Юрий Сёмин сыграл определяющую роль в становлении грузинского футболиста.

«Его раскрыл Сёмин, а не Слуцкий. Юрий Палыч дал свободу, не загонял в рамки. Прогресс, который случился при Слуцком, случился бы при ком угодно. Не думаю, что Леонид Викторович серьёзно повлиял», - передает слова агента Sport24.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Кварацхелия провел 11 поединков. 22-летний полузащитник отметился тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.