«Наполи» договорился с новым главным тренером

Хорватский специалист Игор Тудор, известный по работе в «Марселе» и «Галатасарае», может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Об этом сообщил инсайдер Джанлука ди Марцио.

По сведениям журналиста, 45-летний тренер провел успешные переговоры с «Наполи». Стороны договорились о подписании однолетнего трудового соглашения. В настоящий момент Тудор находится в Неаполе и согласовывает последние детали контракта.

У руля команды Тудор может сменить Руди Гарсию, под руководством которого команда не лучшим образом стартовала в нынешнем сезоне чемпионата Италии. После 12 туров неаполитанцы занимают четвертое место в таблице.