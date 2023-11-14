«Интер» намерен купить форварда сборной Украины

Центрфорвард сборной Украины и «Жироны» Артём Довбик может продолжить карьеру в европейском топ-клубе. Об этом поведал журналист Виктор Вацко.

По сведениям инсайдера, в подписании нападающего заинтересован миланский «Интер». Руководство «нерадзурри» рассматривает вариант подписания Довбика летом следующего года.

Напомним, что Артём перебрался в «Жирону» минувшим летом. Форвард заключил долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до середины 2028 года. В текущем сезоне нападающий принял участие в 16 поединках, в которых отметился восемью забитыми мячами и шестью ассистами.