​Паулу Фонсека: «Провёл два прекрасных года в Италии»

Португальский тренер Паулу Фонсека работал в основном на родине, но был в его карьере и опыт с украинским «Шахтером», и два года в итальянской «Роме». Именно годы в итальянской столице он считает самыми счастливыми в своей профессиональной тренерской карьере.

- Я был очень счастлив в Риме. И дело не только в футболе, но и в самом городе, я провел два прекрасных года там. Рим навсегда остался в моем сердце, и я искренне желаю «Роме» побед, - цитирует слова Фонсеки итальянское новостное агентство ITASportPress.

Сейчас португальский специалист тренирует французский «Лилль».