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Чемпионат Италии. Серия А

​Монтелла: «Спаллетти - мой фаворит»

14 Ноября 2023 • 04:30 Комментировать

Итальянский наставник Винченцо Монтелла работает в Турции, но следит за тем, что происходит на родине - прежде всего, в футбольной сфере, разумеется. Он приветствует назначение нового наставника итальянской сборной по футболу Лучано Спаллетти, который возглавил сборную в августе.

- Мы с ним обмениваемся сообщениями. Он был моим тренером в свое время. Для меня он топовый специалист, как итальянец, я искренне желаю ему преуспеть и вывести команду на чемпионат Европы. Может быть, было бы хорошо организовать товарищеский матч между сборными Турции и Италии в марте, - цитирует слова Монтеллы pianetamilan.it.


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