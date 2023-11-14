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Чемпионат Италии. Серия А

​В Италии растёт посещаемость - лучший сезон в 21-м веке

14 Ноября 2023 • 03:20 Комментировать (1)

В Италии растет посещаемость футбольных матчей - это следствие появившейся в чемпионате интриги, практически сошедшей на нет за время гегемонии «Ювентуса». Если в прошлом сезоне стадионы Серии А заполнялись в среднем на 80,8 процентов, то в первых двенадцати турах этот показатель составляет 81,2 процента.

В среднем игры нынешнего сезона посещают по 30 667 человек за матч, и это даже выше, чем в сезоне 1999/2000, когда матчи в среднем посещали по 30 025 человек. За весь же этот промежуток, с 2000 по 2023 год, средняя посещаемость ни разу не превышала порог в 30 тысяч человек за матч.


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Комментарии (1)
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intermerdano
14 Ноября 2023 в 04:07
народ просто кайфует после ковида и ценит матчи (теперь)
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