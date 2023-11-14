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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти рассказал, в чём отличия между работой в «Наполи» и в сборной Италии

14 Ноября 2023 • 01:51 Комментировать
Италия
...
Северная Македония
17.11 22:45

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти рассказал, за счёт чего добился успеха с «Наполи».

64-летний специалист привёл «Наполи» к триумфу в чемпионате Италии, после чего решил покинуть должность. В августе было объявлено о назначении Спаллетти на пост рулевого сборной Италии.

«Работа в сборной – это совсем не то же самое, что работа в клубе. В клубе ты живёшь повседневной жизнью, устанавливаешь более прочные связи, в таких условиях легче формировать команду. Добиться победы в чемпионате, как это сделал «Наполи» в прошлом сезоне, можно только с по-настоящему великими игроками и людьми. Мне очень повезло, ведь в «Наполи» я работал с футболистами, готовыми на всё ради успеха команды», – приводят итальянские СМИ слова Спаллетти.

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