​Маркизио: «С такой игрой «Ювентусу» нечего искать рядом с «Интером»

В следующем туре итальянского чемпионата миланский «Интер» сыграет с туринским «Ювентусом», это случится через две недели. Бывший футболист «Ювентуса» Клаудио Маркизио не уверен в перспективах команды Массимилиано Аллегри - он считает, что она играет слишком неуверенно.

- Это, конечно, важно, что «Ювентус» не отстал сильно от «Интера», но с такой игрой он все равно отстанет. «Интер» очень хорош и очень уверен в себе. Он подтверждает это не только в Европе, но и в Италии, как показал матч с «Фрозиноне», а «Ювентус» с трудом забивает, - цитирует Маркизио итальянское новостное агентство ITASportPress.