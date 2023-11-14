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Чемпионат Италии. Серия А

​Маркизио: «С такой игрой «Ювентусу» нечего искать рядом с «Интером»

14 Ноября 2023 • 01:51 Комментировать
Ювентус
...
Интер Милан
26.11 22:45

В следующем туре итальянского чемпионата миланский «Интер» сыграет с туринским «Ювентусом», это случится через две недели. Бывший футболист «Ювентуса» Клаудио Маркизио не уверен в перспективах команды Массимилиано Аллегри - он считает, что она играет слишком неуверенно.

- Это, конечно, важно, что «Ювентус» не отстал сильно от «Интера», но с такой игрой он все равно отстанет. «Интер» очень хорош и очень уверен в себе. Он подтверждает это не только в Европе, но и в Италии, как показал матч с «Фрозиноне», а «Ювентус» с трудом забивает, - цитирует Маркизио итальянское новостное агентство ITASportPress.


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