Тарделли: «Если Ибрагимович собрался вернуться, то ему нужно дать конкретную роль»

Бывший чемпион мира с итальянской сборной и автор одного из голов в триумфальном для «Скуадры адзурры» финале чемпионата мира 1982 года, Марко Тарделли, прокомментировал слухи о возможном возвращении в «Милан» шведского нападающего Златана Ибрагимовича. Он считает, что тому необходимо предоставить конкретную роль для возвращения.

- Я не знаю, какой там план и станет ли Ибрагимович наставником Пиоли, потому что я не понимаю такой сценарий. Пиоли отлично делает свою работу, но и Ибрагимовичу нужна конкретная роль, - цитирует слова Тарделли pianetamilan.it.

В следующем туре «Милан» сыграет с «Фиорентиной».