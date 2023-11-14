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Чемпионат Италии. Серия А

Тарделли: «Если Ибрагимович собрался вернуться, то ему нужно дать конкретную роль»

14 Ноября 2023 • 01:32 Комментировать
Милан
...
Фиорентина
25.11 22:45

Бывший чемпион мира с итальянской сборной и автор одного из голов в триумфальном для «Скуадры адзурры» финале чемпионата мира 1982 года, Марко Тарделли, прокомментировал слухи о возможном возвращении в «Милан» шведского нападающего Златана Ибрагимовича. Он считает, что тому необходимо предоставить конкретную роль для возвращения.

- Я не знаю, какой там план и станет ли Ибрагимович наставником Пиоли, потому что я не понимаю такой сценарий. Пиоли отлично делает свою работу, но и Ибрагимовичу нужна конкретная роль, - цитирует слова Тарделли pianetamilan.it.

В следующем туре «Милан» сыграет с «Фиорентиной».

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Милан Златан Ибрагимович Марко Тарделли ещё теги

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