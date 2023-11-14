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Чемпионат Италии. Серия А

​Чалханоглу стал лучшим турецким голеадором в Серии А - побит рекорд 70-летней давности

14 Ноября 2023 • 01:23 Комментировать
Интер Милан
2:0
Фрозиноне

В матче двенадцатого тура итальянского чемпионата «Интер» обыграл «Фрозиноне» со счетом 2:0, а второй мяч в этой игре забил Хакан Чалханоглу, который удачно реализовал пенальти.

Как оказалось, этот гол стал для Чалханоглу 37-м в истории выступлений в высшей лиге итальянского футбола, и он единолично возглавил список лучших турецких бомбардиров за всю историю Серии А.

Чалханоглу, успевший поиграть в Италии также и за «Милан», опередил выступавшего в 50-е годы прошлого столетия за «Лацио» и «Палермо» Шюкр. Гюлесина, который забил за все время выступлений тридцать шесть голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Хакан Чалханоглу Шюкрю Гюлесин ещё теги

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