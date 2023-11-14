Конте снова отказал «Наполи»

«Наполи» предпринял новую попытку договориться с Антонио Конте.

Итальянский специалист вёл переговоры с клубом из Неаполя в начале прошлого месяца, однако обсуждения не увенчались успехом. Согласно данным FootballItalia, президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис вновь связался с Конте на днях, но снова получил отказ. Судя по всему, теперь должность главного тренера «Наполи» достанется Игору Тудору, переговоры с которым находятся на продвинутой стадии.

Напомним, что Руди Гарсия, в настоящий момент занимающий пост рулевого чемпионов Италии, в скором времени будет уволен, о чём сообщили различные источники.