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Чемпионат Италии. Серия А

Гасперини набрал 500 очков в Серии А с «Аталантой»

14 Ноября 2023 • 00:59 Комментировать
Удинезе
1:1
Аталанта

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини покорил отметку в 500 набранных очков в Серии А у руля команды. Об этом информирует пресс-служба бергамасков.

Чтобы набрать 500 очков в Серии А с «Аталантой», Гасперини понадобилось 278 матчей (144 победы, 68 ничьих, 66 поражений).

В воскресенье, напомним, «Аталанта» сыграла вничью с «Удинезе», - 1:1. Команда Джана Пьеро Гасперини сейчас располагается на пятой позиции в турнирной таблице итальянского чемпионата.

Следующий матч «Аталанта» проведёт в субботу, 25 ноября, – против «Наполи» на своём поле.  

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини

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