В «Ювентусе» надеются на продление контракта с нападающим Душаном Влаховичем.

Сербский футболист остаётся одной из ключевых фигур проекта, и руководство клуба рассчитывает заключить с ним обновлённый договор. По информации журналиста Ромео Агрести, боссы «старой синьоры» пытаются убедить 23-летнего форварда подписать долгосрочную сделку с сокращением зарплаты. Игрок хотел бы зарабатывать порядка 12 млн евро в год, что не слишком устраивает клуб.

Душан Влахович отметился четырьмя забитыми мячами и одним ассистом в десяти матчах текущего сезона. Его действующее соглашение истекает в 2026 году.