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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» убеждает Влаховича продлить контракт с сокращением зарплаты слухи

14 Ноября 2023 • 00:58 Комментировать
Ювентус
...
Интер Милан
26.11 22:45

В «Ювентусе» надеются на продление контракта с нападающим Душаном Влаховичем.

Сербский футболист остаётся одной из ключевых фигур проекта, и руководство клуба рассчитывает заключить с ним обновлённый договор. По информации журналиста Ромео Агрести, боссы «старой синьоры» пытаются убедить 23-летнего форварда подписать долгосрочную сделку с сокращением зарплаты. Игрок хотел бы зарабатывать порядка 12 млн евро в год, что не слишком устраивает клуб.

Душан Влахович отметился четырьмя забитыми мячами и одним ассистом в десяти матчах текущего сезона. Его действующее соглашение истекает в 2026 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Душан Влахович

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