Тотти: «Я хотел бы вернуться в «Рому», но моё желание нельзя назвать взаимным»

Бывший футболист «Ромы» Франческо Тотти признался, что хотел бы получить должность в клубе.

Легендарный экс-игрок получил должность директора в «Роме» сразу после окончания игровой карьеры в 2017 году, однако спустя два года покинул пост. В настоящий момент Тотти не имеет работы в футболе.

«Для «Ромы» я всегда доступен. Я хотел бы вернуться, и я отдал бы для этого клуба всё, как и всегда, но моё желание нельзя назвать взаимным. Браки заключаются по обоюдному согласию», – заявил в интервью BoboTV итальянец, забивший 307 голов в 783 матчах за «волков».

«Рома» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А после 12-ти туров.