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Чемпионат Италии. Серия А

Буффон: «Не сожалею о том, что не получил «Золотой мяч» в 2006 году»

13 Ноября 2023 • 22:36 Комментировать

Бывший итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон вспомнил о том, как едва не получил «Золотой мяч».

Выдающаяся игра вратаря за сборную Италии на победном мундиале 2006 года сделала его одним из главных претендентов на престижную индивидуальную награду, однако приз в итоге достался другому герою «скуадры адзурры» – защитнику Фабио Каннаваро.

«Каннаваро «отобрал» у меня «Золотой мяч» в 2006 году? Нет, ничего подобного. Должен сказать, что я завершил карьеру без ощущения каких-либо сожалений о прошлом. Для меня на первом месте всегда были результаты команды», – передаёт журналист Альфредо Педулла слова бывшей звезды «Ювентуса» и «Пармы».

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Евро-Футбол.Ру,
Джанлуиджи Буффон Фабио Каннаваро Золотой Мяч ещё теги
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