«Наполи» не может согласовать одну деталь контракта с Тудором

Рулевой Игор Тудор в скором времени может возглавить «Наполи».

Как стало известно ранее, президент клуба Аурелио де Лаурентис обозначил хорвата в качестве сменщика Руди Гарсии, который скоро должен быть отправлен в отставку. По обновлённым сведениям журналиста Маттео Моретто, переговоры между «Наполи» и Тудором пока не увенчались успехом – стороны не могут согласовать один нюанс сделки. Речь идёт о продолжительности контракта: де Лаурентис предлагает наставнику трудовой договор, рассчитанный до конца сезона, в то время как тот предпочитает заключить соглашение до середины 2025 года.