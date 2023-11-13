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«Наполи» не может согласовать одну деталь контракта с Тудором

13 Ноября 2023 • 21:45 Комментировать
Аталанта
...
Наполи
25.11 20:00

Рулевой Игор Тудор в скором времени может возглавить «Наполи».

Как стало известно ранее, президент клуба Аурелио де Лаурентис обозначил хорвата в качестве сменщика Руди Гарсии, который скоро должен быть отправлен в отставку. По обновлённым сведениям журналиста Маттео Моретто, переговоры между «Наполи» и Тудором пока не увенчались успехом – стороны не могут согласовать один нюанс сделки. Речь идёт о продолжительности контракта: де Лаурентис предлагает наставнику трудовой договор, рассчитанный до конца сезона, в то время как тот предпочитает заключить соглашение до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Аурелио Де Лаурентис Наполи Игор Тудор ещё теги

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Сегодня, 13 Ноября
21:51 · Германия. Бундеслига
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