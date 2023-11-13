Локателли сломал ребро и покинул сборную Италии

Полузащитник туринского «Ювентуса» Мануэль Локателли в минувшем матче «бьянконери» в Серии А против «Кальяри» (2:1) сломал ребро. По этой причине футболист оперативно отправился на лечение и покинул ряды сборной Италии, пишет Calciomercato.

Обследование показало у футболиста перелом ребра с небольшим смещением. Теперь хавбек поедет обратно в Турин. Официальные соцсети сборной Италии травму Локателли пока не подтверждают.

Напомним, что «скуадру адзурру» ждут решающие матчи в сборьбе за выход на Евро-2024. 17 ноября итальянцы сыграют с командой Северной Македонии дома, а 20 ноября – против команды Украины в гостях.