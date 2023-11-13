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Чемпионат Италии. Серия А

Локателли сломал ребро и покинул сборную Италии

13 Ноября 2023 • 18:42 Комментировать (1)

Полузащитник туринского «Ювентуса» Мануэль Локателли в минувшем матче «бьянконери» в Серии А против «Кальяри» (2:1) сломал ребро. По этой причине футболист оперативно отправился на лечение и покинул ряды сборной Италии, пишет Calciomercato.

Обследование показало у футболиста перелом ребра с небольшим смещением. Теперь хавбек поедет обратно в Турин. Официальные соцсети сборной Италии травму Локателли пока не подтверждают.

Напомним, что «скуадру адзурру» ждут решающие матчи в сборьбе за выход на Евро-2024. 17 ноября итальянцы сыграют с командой Северной Македонии дома, а 20 ноября – против команды Украины в гостях.

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Ювентус Сборная Италии Мануэль Локателли ещё теги
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Комментарии (1)
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Juventissimo
13 Ноября 2023 в 19:17
Так вскоре вообще останемся без полузащиты(
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