Осимхен — о предложении из Саудовской Аравии: «Это было безумие, чем больше я говорил «нет», тем больше они увеличивали своё предложение»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен рассказал о том, как мог перейти в «Аль-Хиляль».

По словам нигерийского футболиста, саудовский клуб сделал ему очень выходное с финансовой точки зрения предложение, однако сам он предпочёл остаться в Италии.

«Это было безумие… Чем больше я говорил «нет», тем больше они увеличивали своё финансовое предложение снова и снова! Это должно было изменить мю жизнь, но я сказал: «нет, ребята. Я остаюсь», — сказал Осимхен в интервью The Obi One Podcast.

В нынешнем сезоне 24-летний Осимхен провёл за «Наполи» 10 матчей, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нигерии в 120 миллионов евро.