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Чемпионат Италии. Серия А

​Сарри – Моуринью: «Ты как заноза в заднице»

13 Ноября 2023 • 14:20 Комментировать
Лацио
0:0
Рома

Воскресное дерби Рима между «Лацио» и «Ромой» в чемпионате Италии завершилось вничью со счётом 0:0. Перед игрой рулевой «волков» Жозе Моуринью уколол Маурицио Сарри – португалец сказал, что итальянец ничего не выигрывал, в отличие от него. После завершения матча в столице наставник «орлов» сказал несколько слов о своём оппоненте.

«Мы пересеклись перед игрой. Я сказал ему: «Так как заноза в заднице». Он ответил: «Если на то пошло, ты тоже!» Мне не нравится иметь дело с Моуринью как с медийной личностью, но как человек Моуринью великолепен», - сказал Сарри, чьи слова приводит портал Goal.

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Рома Лацио Жозе Моуринью Маурицио Сарри ещё теги

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