Моуринью: «Педро мог бы стать пловцом, его нырки - это фантастика»

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью пообщался с представителями СМИ после поединка против «Лацио» в 12-м туре Серии А. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Какие у меня эмоции? Ощущаю, что мы набрали одно очко. Такой результат лучше поражения. Хочу высказаться об игре Педро Родригеса. Он мог бы стать отличным пловцом, его нырки - это что-то фантастическое», - приводятся слова «Особенного» на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

После 12 туров чемпионата Италии «Рома» набрала 18 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице. Подопечные Моуринью отстают от лидирующего «Интера» на 13 очков.