Индзаги оценил результаты «Интера»

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал результаты своей команды в первой части сезона. В последнем матче «нерадзурри» одержали победу над «Фрозиноне» со счетом 2:0.

«Первые 16 матчей сезона получились хорошими для нас. Парни показали очень слаженную работу. Нам нужно продолжать в том же ключе, ведь впереди еще долгий путь. Конечно, нас будут ждать трудности, но вместе мы должны будем преодолеть эти моменты», - цитирует главного тренера пресс-служба клуба.

По итогам 12 туров чемпионата Италии миланский коллектив набрал 31 балл и занимает первое место в турнирной таблице.