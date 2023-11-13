Аллегри назвал главного фаворита Серии А - это не «Ювентус»

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, какой клуб считает главным фаворитом нынешнего розыгрыша чемпионата Италии.

«Главный фаворитом я считаю миланский «Интер». Еще могу включить в список претендентов «Наполи» и «Милан». Проект «нерадзурри» настроен только на чемпионство. Пока рано об этом рассуждать, но они являются основными фаворитами. Нам же нужно закрепиться в топ-4», - передает слова специалиста Football-Italia.

После 12 проведенных туров «Интер» лидирует в турнирной таблице итальянской Серии А, опережая идущий вторым «Ювентус» на два балла.