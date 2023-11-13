​Леау получил травму, но в «Милане» надеются на него на матч с «Боруссией»

В матче против «Лечче» в двенадцатом туре итальянского чемпионата «Милан» снова не смог выиграть, команда сыграла вничью, хотя и вела в счете с преимуществом в два мяча. Вдобавок, клуб потерял из-за травм защитника Давиде Калабрию и нападающего Рафаэла Леау.

И, если потерю Калабрии еще как-то можно пережить, то без Леау «Милан», образно говоря, как без ног. Однако в стане клуба рассчитывают, что растяжение, полученное португальцем, несерьезно, и он сможет вернуться к следующему матчу в рамках Лиги чемпионов.

Его «Милан» проведет против дортмундской «Боруссии» 28 ноября.