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Чемпионат Италии. Серия А

​Леау получил травму, но в «Милане» надеются на него на матч с «Боруссией»

13 Ноября 2023 • 05:02 Комментировать

В матче против «Лечче» в двенадцатом туре итальянского чемпионата «Милан» снова не смог выиграть, команда сыграла вничью, хотя и вела в счете с преимуществом в два мяча. Вдобавок, клуб потерял из-за травм защитника Давиде Калабрию и нападающего Рафаэла Леау.

И, если потерю Калабрии еще как-то можно пережить, то без Леау «Милан», образно говоря, как без ног. Однако в стане клуба рассчитывают, что растяжение, полученное португальцем, несерьезно, и он сможет вернуться к следующему матчу в рамках Лиги чемпионов.

Его «Милан» проведет против дортмундской «Боруссии» 28 ноября.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау
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