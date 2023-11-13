​Мхитарян: «Наша сила - в единстве»

В двенадцатом туре итальянского чемпионата миланский «Интер» обыграл «Фрозиноне» со счетом 2:0, вернув себе лидерство в турнирной таблице. Армянский полузащитник миланского клуба Генрих Мхитарян, хотя и не забил, доволен итогами матча. Он пояснил, что главная сила «Интера» заключается в единстве игроков.

- Мы очень довольны победой, завтра мы все отправимся по сборным, а потом будем готовиться к игре с «Ювентусом». В чем наша сила? В том, что мы единая команда, а с сложностях это видно особенно четко. Единство - лучшее оружие, - цитирует слова Мхитаряна fcinter1908.it.