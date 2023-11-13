​Чалханоглу забил все свои пенальти за «Интер»

В очередном туре итальянского чемпионата «Интер» забил два безответных мяча «Фрозиноне». Второй мяч записал на свой счет турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу. Он удачно исполнил одиннадцатиметровый удар.

В этом сезоне на его счету уже пять забитых голов с одиннадцатиметровой отметки - по этому параметру Чалханоглу лидирует среди всех игроков, выступающих в пяти главных чемпионатах Европы. Также он забил уже девять пенальти в футболке «Интера» в общей сложности - и ни разу не промазал.

В следующем туре итальянского чемпионата «Интер» сразится с туринским «Ювентусом».