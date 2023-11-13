​Симоне Индзаги: «Димарко забил еврогол!»

В двенадцатом туре итальянского чемпионата миланский «Интер» обыграл «Фрозиноне», и первый мяч в этом матче забил Федерико Димарко. Он пробил примерно с сорока метров с левого фланга, увидев, что вратарь вышел слишком далеко из свих ворот. Симоне Индзаги, наставник миланского клуба, прокомментировал удачу.

- Он забил еврогол, который еще долго будут показывать и смаковать в Европе. Все заслуженно. Матч был достаточно равным, мы иногда ошибались, но после гола Федерико все стало спокойнее для нас, - цитирует слова Индзаги fcinter1908.it.

В следующем туре «Интер» сыграет с «Ювентусом».