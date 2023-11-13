​Димарко: «Увидел, что вратарь выше - и пробил»

В двенадцатом туре итальянского чемпионата миланский «Интер» обыграл «Фрозиноне», вернув себе лидерство в турнирной таблице Серии А. Первый гол матча забил Федерико Димарко, который нанес великолепный удар метров с сорока, перекинув мяч через вратаря. После матча он прокомментировал свою удачу:

- Я посмотрел на Дензеля, думал сделать передачу, но потом увидел, что вратарь вышел слишком далеко и пробил. Хорошо, что залетело. Наверное, один из лучших моих голов, - цитирует слова игрока fcinter1908.it.

В следующем туре «Интер» сыграет с «Ювентусом».