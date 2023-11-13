Чудо-гол Димарко помог «Интеру» одолеть «Фрозиноне»

В последнем матче 12-го тура чемпионата Италии «Интер» играл с «Фрозиноне». В дебюте Маркус Тюрам минимально не успел к мячу, а мог замыкать штангу. Лаутаро Мартинес нанес удар под перекладину - парировано. В конце первого тайма Федерико Димарко дальним ударом метров с 50 с левого фланга забросил мяч «за шиворот» голкиперу - 1:0. В первой атаке после перерыва Тюрам заработал пенальти, а Хакан Чалханоглу прицельно пробил - 2:0. Валид Хеддира едва не вернул интригу, но штанга спасла ворота противника.

«Интер» вернулся на вершину и опережает «Ювентус» на два очка. Соперник - 12-й.