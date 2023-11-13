Чудо-гол Димарко помог «Интеру» одолеть «Фрозиноне»

В последнем матче 12-го тура чемпионата Италии «Интер» играл с «Фрозиноне». В дебюте Маркус Тюрам минимально не успел к мячу, а мог замыкать штангу. Лаутаро Мартинес нанес удар под перекладину - парировано. В конце первого тайма Федерико Димарко дальним ударом метров с 50 с левого фланга забросил мяч «за шиворот» голкиперу - 1:0. В первой атаке после перерыва Тюрам заработал пенальти, а Хакан Чалханоглу прицельно пробил - 2:0. Валид Хеддира едва не вернул интригу, но штанга спасла ворота противника.
«Интер» вернулся на вершину и опережает «Ювентус» на два очка. Соперник - 12-й.
Протокол игры
|(1:0) Димарко Федерико43'
|(2:0) Чалханоглу Хакан48'
Зоммер Янн•Дармиан Маттео•Ачерби Франческо•Бастони Алессандро•Дюмфрис Дензел61' (Де Врей Стефан (61') •Барелла Николо•Чалханоглу Хакан81' (Сенси Стефано (81') •Мхитарян Генрих69' (Фраттези Давиде (69') •Димарко Федерико81' (Аугусто Карлос (81') •Тюрам Маркус70' (Арнаутович Марко (70') •Мартинес Лаутаро
Турати Стефано•Монтеризи Иларио•Околи Меме•Марчицца Риккардо•Лирола Поль55' (Ибрагимович Арийон (55') •Маццители Лука34' (Брешанини Марко (34') • 71'Барренечеа Энцо82' (Касо Джузеппе (82') •Ойоно Энтони•Соуле Матиас•Чуни Марвин55' (Хеддира Валид (55') •Рейньер Жезус82' (Жорже Кайо (82')
12 ноября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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