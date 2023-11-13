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Чемпионат Италии. Серия А

Чудо-гол Димарко помог «Интеру» одолеть «Фрозиноне»

13 Ноября 2023 • 00:41 Комментировать
Интер Милан
2:0
Фрозиноне

В последнем матче 12-го тура чемпионата Италии «Интер» играл с «Фрозиноне». В дебюте Маркус Тюрам минимально не успел к мячу, а мог замыкать штангу. Лаутаро Мартинес нанес удар под перекладину - парировано. В конце первого тайма Федерико Димарко дальним ударом метров с 50 с левого фланга забросил мяч «за шиворот» голкиперу - 1:0. В первой атаке после перерыва Тюрам заработал пенальти, а Хакан Чалханоглу прицельно пробил - 2:0. Валид Хеддира едва не вернул интригу, но штанга спасла ворота противника.

«Интер» вернулся на вершину и опережает «Ювентус» на два очка. Соперник - 12-й.

Протокол игры  
Интер Милан2:0Фрозиноне
(1:0) Димарко Федерико43'  
(2:0) Чалханоглу Хакан48'  
Зоммер ЯннДармиан МаттеоАчерби ФранческоБастони АлессандроДюмфрис Дензел 61' (Де Врей Стефан ( 61') Барелла НиколоЧалханоглу Хакан 81' (Сенси Стефано ( 81') Мхитарян Генрих 69' (Фраттези Давиде ( 69') Димарко Федерико 81' (Аугусто Карлос ( 81') Тюрам Маркус 70' (Арнаутович Марко ( 70') Мартинес Лаутаро
Запасные: Аудеро ЭмильБиссек Янн-АурельСанчес АлексисДи Дженнаро РаффаэлеАгум ЛюсьенКлассен ДэвиСтабиле Джакомо
Турати СтефаноМонтеризи ИлариоОколи МемеМарчицца РиккардоЛирола Поль 55' (Ибрагимович Арийон ( 55') Маццители Лука 34' (Брешанини Марко ( 34'  71') Барренечеа Энцо 82' (Касо Джузеппе ( 82') Ойоно ЭнтониСоуле МатиасЧуни Марвин 55' (Хеддира Валид ( 55') Рейньер Жезус 82' (Жорже Кайо ( 82')
Запасные: Черофолини МикелеГарритано ЛукаБаэс ХаймеЛусуарди МатеусДжелли ФранческоЛулич КарлоРоманьоли СимонеФраттали ПьерлуиджиБурабия МехдиКвернадзе Гкоргий
12 ноября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Фрозиноне

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