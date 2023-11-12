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Чемпионат Италии. Серия А

​«Интер» озвучил состав на игру с «Фрозиноне»

12 Ноября 2023 • 21:55 Комментировать
Интер Милан
0:0
Фрозиноне
1 1.20 X 8.00 2 15.00
1-й тайм

В воскресенье вечером «Интер» будет принимать «Фрозиноне» в рамках двенадцатого тура чемпионата Италии. Рулевой «нерадзурри» Симоне Индзаги принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Зоммер, Дармиан, Ачерби, Бастони, Дюмфрис, Димарко, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Тюрам, Лаутаро Мартинес.

Матч итальянской Серии А между «Интером» и «Фрозиноне» стартует в 22:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Интер» занимает второе место в таблице Серии А, отставая от «Ювентуса» на одно очко. По итогам матча «нерадзурри» могут снова стать единоличными лидерами чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан

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