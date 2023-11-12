«Лацио» и «Рома» завершили дерби без забитых мячей

«Лацио» и «Рома», которые блекло проводят сезон, не смогли ничего показать и в дерби. Матч завершился без голов, и назвать поединок захватывающим никак нельзя.

В футболе есть матчи, которые всегда живут своей жизнью вне зависимости от турнирной таблицы. Одним из таких является римское дерби. Пускай оба столичных клуба в Серии А располагались в середине таблицы, их соперничество всегда бывает особенным. Перед началом тура «Рома» шла седьмой всего на одно очко опережая «Лацио», который располагался на десятой строчке.

«Рома» быстро могла открыть счёт. Уже на пятой минуте после навеса с фланга Лукаку бил головой, но получилось выше цели. В ответ Гендузи с правого фланга отдавал передачу на Карсдропа, который также направил футбольный снаряд над перекладиной. Тут же у «Лацио» был ещё один момент. Карсдроп после передачи слева бил в дальний угол, но в створ не попал.

После этого команды взяли небольшую передышку, но в середине тайма вновь стали возникать моменты. Сначала Луис Альберто пробил издали, но Патрисиу не без труда вытащил мяч. Следующий удар испанца через пару минут пришёлся уже в перекладину ворота «Ромы». Затем после прострела справа Альберто вновь бил, но Патрисиу опять спас ворота.

После этого в матче наступило некоторое затишье с футбольной точки зрения, при этом эмоции били через край, и команды активно зарабатывали жёлтые карточки. Следующего опасного момента пришлось ждать до конца тайма. Гендузи навесил справа, а Альберто упустил очередной момент, пробив с близкого расстояния выше цели. В итоге на перерыв команды ушли при нулях на табло.

Начало второго тайма осталось за «Ромой», правда, атакам номинальных гостей не хватало акцента. В итоге ничего опасного подопечные Жозе Моуринью так и не создали. Постепенно «Лацио» отодвинул игру от своих ворот, но тоже особенно вратаря соперника не тревожил. Эмоции тоже в матче немного пошли на убыль.

Первый реально острый момент после перерыва случился минут за двадцать до конца матча. Весино издали решился на удар в угол, но Патрисиу был к этому готов. В конце матча оба тренера пытались что-то изменить заменами, но толку от этого было мало. Игра уверенно катилась к довольно скучной итоговой нулевой ничьей. В итоге, именно так поединок и завеошился.

В следующем туре после перерыва на матчи сборных «Рома» примет дома «Удинезе». «Лацио» же в следующем матче Серии А отправится на выезд к «Салернитане».