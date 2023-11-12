​«Наполи» начал переговоры с хорватским тренером

Судя по всему, в ближайшие дни в «Наполи» сменится главный тренер. Некоторые источники утверждают, что президент клуба Аурелио де Лаурентис уже принял решение об отставке Руди Гарсии. В то же время журналист Альфредо Педулла на своём сайте сообщает о старте переговоров между «Наполи» и Игором Тудором.

В настоящий момент 45-летний Тудор не имеет клуба – летом хорватский специалист покинул пост рулевого «Марселя».

Напомним, что «Наполи» в воскресенье потерпел поражение от «Эмполи» на своём поле со счётом 0:1. На текущий момент неаполитанская команда располагается на четвёртой позиции в таблице Серии А.